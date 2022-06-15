Матурски вечар преславели и мали матуранти у Коцуре

КОЦУР – Мали матуранти Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре вчера, 14. юния, означели конєц свойого основношколского образованя зоз преславу матурского вечара.

Школски бренчок ше за конєц їх остатнєй годзини у тей школи оглашел прешлого пиятку, и тото преславели зоз журку у физкултурней сали, зоз музику, писню и танцом.

У пополадньових годзинох ше вчера зишли шицки опрез школи и, як то уж и традиция, шветочно предефиловали по „Пелетову салу”, дзе була орґанизована преслава. Гоч хвиля того дня була кус пременлїва, по конєц их провадзело слунко, а родичи маломатурантох, родзина и товарише, як и числени валалчанє их випровадзели зоз аплаузом.

Госци школярох на матурским вечару були їх учительки, наставнїки и директорка коцурскей Основней школи Сенка Мученски.

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