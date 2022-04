Наютре виберанки у Сербиї

СЕРБИЯ – У цалей териториї Сербиї ше наютре, 2. априла, отримаю парламентарни, локални и предсидательни виберанки.

Право гласац маю 6.501.689 особи, а свойо виберацке право годни вихасновац на 8.255 виберацких местох.

Гражданє буду гласац за нове зволанє Скупштини Сербиї, одборнїкох у 12 локалних самоуправох и двох городох, як и предсидателя Сербиї на нови штиророчни мандат.

На републичних виберанкох будзе 19 лїстини, и за осмерих предсидательних кандидатох.

Виберацки места наютре буду отворени од 7 по 20 годзин вечар, а на гласанє обовязно треба вжац важаци особни документ зоз фотоґрафию – пасош лєбо особну карточу.

Того року буду отворени вкупно 8.255 виберацки места, од котрих 29 у заводох за витримованє виновних санкцийох, а аж 77 места у иножемстве и то у 34 державох. Гласац годно по 20 годзин.

Звит о резултатох виберанкох Републична виберанкова комисия ма поднєсц найдалєй 96 годзини од завераня виберацких местох.

