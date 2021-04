ШИД – Спрам найновших податкох Заводу за явне здравє зоз Сримскей Митровици, а хтори преноши локална самоуправа, на подручу општини активни 185 случаї вируса корона, цо за коло 50 менєй од остатнїх податкох.

Од початку пандемиї, на подручу општини вкупно призначени 1 438 случаї вируса корона,а Општински штаб за позарядово ситуациї и надалєй поволує на почитованє епидемилолоґийних мирох.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)