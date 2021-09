Нови школски рок почал и у дзецинскей заградки

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – И у Предшколскей установи Бамби з Кули 1. септембра почал нови воспитно-образовни процес за 1.200 дзеци у 11 дзецинских заградкох и 52 воспитних ґрупох у шицких местох општини. У рускокерестурским Цицибану нови школски рок почали 170-цецеро наймладши, а ґрупа на сербским язику нє будзе формована.

Гоч у керестурским Цицибану була наявйована на основи заинтересованосци родичох, ґрупа дзецох на сербским язику заш лєм нє будзе формована. То ше случело понеже од седмерих приявених дзецох, за пецерих ше родичи оддумали.

На лїстини чеканя остали тройо дзеци, алє по словох директорки Установи Снежани Булатович, єст можлївосци же ше у тим мешацу и их годно прияц.

Так у Цицибану оставаю седем ґрупи од яшелькових по предшколски, а єдна з нїх мишана обданїщова будзе робиц у пополадньовей змени. Зоз дзецми робя 12 виховательки, а до Бамбия запровадзени и нови основи програм роботи предшколского образованя и воспитаня наволани Роки полєцованя.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)