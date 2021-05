ШИД – Як вчера гварел директор Дома здравя др Крсто Куреш, 16.453 особи достали голєм єдну дозу вакцини и то 9.944 достали першу дозу, а 6.509 достали и другу дозу односно ревакцину.

Вчера ище 238 особи ревакциновани зоз спутнїк вакцину, а 17 зоз файзер-бийонтекову, а нєшка будзе ревакцинована 364 особа.

Др Куреш додава же хвильково на подручу општини Шид єст 40 позитивни особи на вирус корона.

