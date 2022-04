РВК усвоєла прелиминарни резултати парламентарних виберанкох

БЕОҐРАД – На вчера отриманей схадзки Републичней виберанковей комисиї котра зашедала у преширеним составе, члени усвоєли прелиминарни резултати парламентарних виберанкох. На основи 96,85 одсто обробених гласох зоз виберацких местох котри обробела РВК, найвецей гласи на парламентарних виберанкох ма коалиция Александар Вучич – Вєдно можеме шицко, 42,97 одсто односно 1.576.082 гласи.

Лїстина Ивица Дачич – премиєр Сербиї достала 11,50 одсто, односно 421.697 гласи, лїстина Союз войводянских Мадярох Иштван Пастор достала 1,60 одсто лєбо 58.714 гласи, лїстина др Воїслав Шешель – Сербска радикална странка достала 2,17 одсто односно 79.674 гласи, Мариника Тепич – Зєдинєни за побиду Сербиї (Странка шлєбоди и правди, Народна странка, Демократска странка, ДЗВМ-ВМДК, Странка Македонцох Сербиї, Рух шлєбодних гражданох, Здружени синдикати Сербиї Злога, Рух за преобраценє, Рух шлєбодна Сербия, Влашка странка) достала 13,57 одсто лєбо 497.797 гласи, др Милош Йованович – Надїя за Сербию – Сербска коалиция Надїя- Национално демократска алтернатива – Демократска странка Сербиї (ДСС) – За кральовину Сербию (Монархисти) – Воїслав Михайлович освоєла 5,39 одсто лєбо 197.536 гласи, Милица Дюрдєвич Стаменковски – Сербска странка Завитнїки достала 3,74 одсто 137.243 гласи, Муфтиїн аманет – Странка правди и помиреня” (СПП) Усаме Зукорлич на нєдзельових виберанкох достал 0,90 одсто односно 33.132 гласи, коалиция Мушиме – Акция – Еколоґийне повстанє – Чута – Нє давме Беоґрад – Небойша Зеленович достала 4,63 одсто односно 169.812 гласи, Суверенисти – Саша Радулович (Досц було), Милан Стаматович (Здрава Сербия), др Йована Стойкович (Жиєм за Сербию) достали 2,27 одсто односно 83.375 гласи, Бошко Обрадович – Сербски рух Двери – ПОКС – Милош Парандилович – Патриотски блок за обнавянє Кральовини Сербиї достал 3,83 одсто односно 140.597 гласи, Вєдно за Войводину – Войводянє (Демократски союз Горватох у Войводини, Вєдно за Войводину) достали 0,6 одсто цо у гасох виноши 23.456 гласи, СДА Санджака – др Сулейман Уґлянин достала 0,55 одсто цо у гласох 20.139 гласи, Борис Тадич – Гайде людзе – Социялдемократска странка – Нова странка – 1 од 5 милионох – Толеранция Сербиї – Зєдинєни рух желєних Сербиї – Бошняцка гражданска странка – Странка Чарногорцох достала 1,67 одсто односно 61.194 гласи, Алтернатива за пременки – Албанска демократска алтернатива достала 0,09 одсто односно 3.250 гласи, Коалиция Албанцох долїни достала 0,26 одсто односно 9.630 гласи, лїстина Одняти беби – Ана Пеїч достала 0,82 одсто односно 30.153 гласи, Ромска партия – Срдян Шайн достала 0,17 одсто лєбо 6.218 гласи и Русийски меншински союз – Милена Павлович, Павле Бихали Ґаврин (Сербско русийски рух, Сербско русйска партия Вовки, Рух Грекох Србиза) достала 0,025 одсто лєбо 9.156 гласи.

Прелиминарни податки обявели и Припатрацка мисия Црта и Центер за шлєбодни медиї и демократию (ЦеСИД), як и дзепоєдни странки котри участвовали на нєдзельових виберанкох.

