Розсаднїк Блаґоєвич подаровал квеце Белавей птици

КУЛА – Тих дньох, секретар Месней заєднїци Руски Керестур Михайло Пашо и тутор Водици Владо Чизмар однєсли донацию сезонского квеца до МНРО Белавей птици, котре уж традицийно дарує керестурски розсаднїк квеца надалєко познатей квецарскей фамелиї Блаґоєвич.

Зоз Белавей птици визначели же зоз таким количеством буду прикрашени шицки три обєкти з котрима вони розполагаю, и же з нїм прикраша простор по конєц єшенї. Тиж, Пашо приял и подзекованє за дарунок у мено фамелиї Блаґоєвич.

