СПС придала лїстину за парламентарни и беоґрадски виберанки

БЕОҐРАД – У просторийох Републичней виберанковей комисиї и Социялистична партия Сербиї (СПС) придала лїстину за позарядово парламентарни виберанки, як и за локални виберанки у Беоґрадзе у Городскей виберанковей комисиї. СПС на виберанки видзе вєдно зоз Єдинствену Сербию (хтору водзи Драґан Маркович Палма) и Желєну Сербию (хтору водзи Иван Карич).

Тота странка на републичних виберанкох будзе друга на лїстини под назву „Ивица Дачич – премиєр Сербиї”, а на беоґрадских „Ивица Дачич – премиєр Сербиї, Тома Фила – городоначалнїк Беоґраду”.

Тоту лїстину потримали вецей як 20 тисячи людзе зоз своїма подписами.

