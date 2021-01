Сцигли нови дози вакцини

ЗАХОДНОБАЧКИ ОКРУГ/КУЛА – До заходнобачкого округу сцигли нови 3.000 дози цо потераз вєдно 8.700 дози ткв. китайскей вакцини, сообщене вчера зоз Заводу за Явне здравє Зомбор, за РТВ.

Спрам того, по три општини – кулска, апатинска и оджацка достали по 470 нови дози, а до зомборскей розподзелєни нови 1.740. У зомборским шпиталю на лїченю 22 особи, а анї єдна нє на штучней вентилациї.

Иншак, тиж по податкох Заводу, у округу ше зменшує и число позитивних на вирус, алє є ище вше троцифрове, та ше треба и надалєй притримовац мирох. По нєформалних податкох зоз Ковид-амбуланти, у Кули у прешлим тижню од 152 тестованих особох, 27 були позитивни, а з Керестура нє було.

Масовне вакцинованє у кулскей општини тирва од 19. януара, дошло ше по цифру од 150-190 вакцинованих дньово. Гоч пункти за имунизацию пририхтани у шицких населєних местох општини, тє. у месних заєднїцох, найскорей же место дзе ше мож вакционовац останє за шицких лєм у Кули, у месней заєднїци Долнї Город на адреси Петра Драпшина 128.

То значи же ше и жителє Керестура хтори жадаю прияц вакцину, муша приявиц на способ о хторим зме уж информовали, и вакцину пойсц прияц до Кули.

