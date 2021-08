Того викенду будзе отримана манифестация „Коцурска жатва”

КОЦУР – Тогорочна манифестация жридловей фолклорней творчосци Руснацох „Коцурска жатва” будзе отримана у дньох викенду пред нами, на пияток и соботу, 6. и 7. авґуста.

Перша, у рамикох тогорочней манифестациї котра будзе тирвац два днї, будзе вистава скулптурох Милорада Правульца поставена на пияток, 6. авґуста, у просторийох Етно-клубу „Одняте од забуца” од 19,30 годзин. На площи опрез клубу „Оаза” од 20,30 шицки нащивителє годни опатриц виставу старих фотоґрафийох, на котрих буду представени предходних рокох отримани манифестациї „Коцурска жатва”. Перши дзень „Коцурскей жатви” ше закончи зоз змистом за младших нащивительох под назву „Жатва за младих”, котри будзе отримани од 21,30 годзин у клубу „Оаза”.

Другого дня, на соботу, 7. авґуста, програма „Коцурскей жатви” почнє зоз дефилеом фолклорних ансамблох у центру валала и традицийним уручованьом хлєба на Площи опрез Основней школи „Братство єдинство” на 17 годзин. Потим, на 18 годзин у сали коцурскей Основней школи будзе отверанє етно столох на котрих буду представени найсмачнєйши сладки и слани лакотки. Актив женох КУД „Жатва”, вєдно зоз численима женами з валалу за тоту нагоду приготови рижни єдла у котрих шицки госци и нащивителє годни уживац.

Главна фестивалска програма будзе отримана у Велькей сали Дома култури з початком на 20 годзин. Руски писнї и танци виведу домашнї и госцуюци ансамбли.

По законченю програми, у дворе опрез просторийох Добродзечного огньогасного дружтва Коцур, будзе орґанизоване друженє за шицких учашнїкох и нащивительох манифестациї „Коцурска жатва”.

Орґанизацийни одбор „Коцурскей жатви” поволал шицких же би пришли на тоту традицийну манифестацию. Єй отримованє помогли Општина Вербас, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци, Национални совит Руснацох, Туристична орґанизация Општини Вербас, Месна заєднїца Коцур, Добродзечне огньогасне дружтво Коцур и Основна школа „Братство єдинство”, и привреднїки з валалу и околних местох.

