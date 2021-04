У Месней заєднїци Руски Керестур нєшка приявйованє за вакцину

РУСКИ КЕРЕСТУР – Гражданє котри заинтересовани за вакцинованє можу то зробиц и зоз приявйованьом до Месней заєднїци Руски Керестур на телефонске число 703-305, або особнє у просторийох МЗ у Спортскей гали, виключно нєшка, 22. априла од 7 до 20 годзин.

На тот способ приявени гражданє годни достац лєм вакцину продукователя Файзер, а вакцинованє ше окончи у наиходзацим периодзе на пункту котри будзе оформени у Руским Керестуре.

За приявйованє и вакцинованє потребне мац здравствену и особну карточку, и нє потребно ше приявйовац на порталу е-Управи, або прейґ кол центра.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)