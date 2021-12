НОВИ САД – Новинско-видавательна установа „Руске слово” шицким читачом, сотруднїком и нащивительом нашого сайту, винчує щешлїви новорочни и крачунски швета.

Як зме уж скорей информовали, пре наиходзаци швета и нєроботни днї, перше число новинох „Руске слово” видзе 11. януара як двочисло. На Рутенпресу, 4. и 5. януара, буду обявени лєм вистки з найвекшим приоритетом, а порядне информованє почнє 6. януара 2022. року.

