РУСКИ КЕРЕСТУР – Наютре, 28. децембра на 11 годзин, у голу Спортскей гали шветочно будзе отворена вистава малюнкох зоз тогорочней Подобовей колониї под назву Еуфемия Гарди.

Подобову колонию и виставу уж треци рок по шоре реализує Руска матка.

