НОВИ САД – Институт за явне здравє Войводини , епидемийну ситуацию у Покраїни и далєй оценює як позарядову на териториї 43-ох општинох, и як нєвигодну у Тителу и Беочину.

Обачлїве благе зменшанє числа позитивних особох на корона вирус, на дньовим уровню то число дацо векше од 500 позитивни особи, а вкупно у Войводини, заключно зоз вчерайшим дньом єст 11 339 активни случаї. З того числа найвецей у Новим Садзе, 2 226 случаї, у Панчеве 1 100, док у шицких других општинох число менше од 1 000.

Институт апелує же би ше предлужело зоз актуалнима мирами пре зменшованє числа охорених од корона вирусу, як и пре лєгчейше функционованє здравственей системи.

Институт поволал гражданох же би ше вакциновали у наступним периоду.

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