Будзе други Фестивал науки у Кули

КУЛА – На пияток, 4. новембра у Стреднєй технїчней школи „Михайло Пупин” у Кули по други раз будзе отримани Фестивал науки „У сусрет науци”.

Циль фестивалу же би ше шицким ґенерацийом представело важносц науки и технолоґиї и же би ше пребудзело интересованє младих за науково обласци на интересантни и инспиративни способ.

Орґанизаторе, Образовни центар „Сократ” и Туристична орґанизация општини Кула, у сотруднїцтве зоз 25 промотерами науки зоз рижних обласцох и того року пририхтали богату програму.

Отверанє фестивалу предвидзене на 10 годзин.

