Дїдо Мраз подзелєл 220 пакецики

РУСКИ КЕРЕСТУР – У орґанизациї Месней заєднїци вчера наймладшим Керестурцом двоме Дїдове Мразове подзелєли 220 пакецики, котри финансовали їх родичи.

Гоч по дижджовней хвилї, дзеци у їх домох нащивели двоме Дїдове Мразове на кочох Конїцкого клубу „Русин”, одн. предсидателя Желька Папуґу котрому помагал Никола Горняк, и Янка Планчака, а Дїдом Мразом (Емил Няради и Тихомир Медич) на помоци були и вельки (Владислав Попов) и мали патульки (Дарко Еделински и Адрияна Штранґар).

У пакецикох медзи иншим були и найновши дзецински кнїжки НВУ „Руске слово”, а було обезпечене и фотоґрафованє, тей дзецом, окреме милей и атрактивней подїї, хтору на таки способ Месна заєднїца орґанизує уж треци рок за шором.