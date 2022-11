ДЮРДЬОВ – Предсидатель Општини Жабель подзелєл контракти гражданом хтори достали средства на основи Явного конкурсу за суфинансованє мирох енерґетичней санациї хижох и квартельох, хтори ше одноша на унапредзованє термичного омотачу, термотехнїчних инсталацийох и уградзованє соларних колекторох за централне пририхтованє трошеня цеплей води на териториї општини Жабель за 2022. рок.

