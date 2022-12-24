Фестивал „Новорочни чародїйства” у Вербаше

ВЕРБАС – Туристична орґанизация општини Вербас орґанизує од 26. по 29. децембер жимски фестивал зоз назву „Новорочни чародїйства”, котри ше отрима на Площи Николи Пашича.

Наведзених дньох, од 17 по 19 годзин, будзе орґанизована забава и друженє за наймладших, театрални представи, наступи хорох.

Першого дня „Новорочних чародїйствох” будзе квиценє ядловцох, покля Русалка щеточка будзе рисовац дзецом по тварох. За други дзень жимского фестивалу плановани огньови шоу, наступ Хаос аниматорох и програма „Слав зоз Славицу” и друженє зоз Микийом, Мини, Спайдерменом и Билим медом.

За стреду заказани наступ дзецинского хору Основней школи „Петар Петрович Нєґош”, виводзенє театралней представи за дзеци „Шнїгова сказка” и друженє з Дїдом Мразом. За штварток плановани наступ хору „Бачки шпиваче”, як и други забавни програми.

Жимски фестивал „Новорочни чародїйства” будзе провадзени зоз Новорочним базаром.