Фестивал ручних роботох

КУЛА – На наисце удатним дзевятим Фестивалу ручних роботох, домашнїх колачох и жимнїци котри всоботу, 19. новембра, орґанизовали членїци зоз Здруженя женох „Идея” зоз Кули, участвовали госци зоз Кляїчева, Вербасу, Сивцу, Руского Керестура, и домашнї зоз Кули.

Шицки викладателє виробели наисце красни ручни роботи, помали ше пририхтуюци ґу крачунским и новорочним шветом и указали свою креативносц. Могло ше и коштовац, алє и купиц домашнї традицийни колачи, алє и колачики котри тиж прилагодзени наиходзацим шветом.

Фестивал нащивел и предсидатель општини Кула, Дамян Милянич и похвалєл орґанизацию того фестивалу.

Роботнї котри були орґанизовани за младших и старших були окреме интересантни и практични. Окремну ноту стретнуцу дали члени Здруженя за помоц МНРО „Белава Птица” котри пририхтали мали, алє удатни концерт и одшпивали прекрасни шпиванки, а удало ше им порихтац и колачики и ручни роботи.

Здруженє женох „Идея” и Туристична орґанизация Кула орґанизовали єден з найкрасших фестивалох ручних роботох у Кули, у Културним центру „Непкер”, на котрим ше чувствовала окреме цепла атмосфера.

