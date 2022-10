И у Коцуре означени Дзень ошлєбодзеня у НОВ

КОЦУР – На площи опрез Основней школи „Братство єдинство” Месна орґанизация Здруженя борцох НОВ у Коцуре 19. октобра означела Дзень ошлєбодзеня у Другей шветовей войни зоз покладаньом венцох на памятнїк погинутим борцом „Слунко шлєбоди”.

Присутних привитала предсидателька Месней орґанизациї здруженя борцох НОВ Мария Дудаш Фейса, а потим венци на памятнїк положели представителє Општини Вербас на чолє зоз предсидательом општини Вербас Предраґом Роєвичом, як и предсидательку Скупштини општини Вербас Саню Жиґич и заменїцу предсидателя општини Вербас Тияну Алексич, представителє Општинскей орґанизациї СУБНОВ-а Вербас, представителє политичних странкох, Месней заєднїци Коцур, Основней школи „Братство єдинство”, Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва” Коцур, Активу женох КУД „Жатва” Коцур як и представнїки коцурскей орґанизациї СУБНОВ-а.

Мария Горняк пречитала пригодни текст з нагоди означованя Дня ошлєбодзеня, а погуторени и мена шицких погинутих борцох котри дали свойо животи у войни за нашу лєпшу будучносц, визначене з тей нагоди. Зоз минуту цихосци им дата почесц, а як знак здогадованя на нїх оглашела ше и огньогасна сирена.

На памятнїку котри ше находзи на площи опрез Основней школи у центру Коцура виписани мена шицких 55 борцох котри страдали у Другей шветовей войни, як и мена трох борцох котри страдали у войнових зраженьох дзеведзешатих рокох на териториї бувшей Югославиї.

