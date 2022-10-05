Информациї о Попису, маїци и пироги у Матки

НОВИ САД – У новосадским Руским културним центру, нєшка на 20 годзин, Одбор за информованє при Националним совиту Руснацох, будзе присутни на друженю „Пироги у Матки”.

На друженю ше шицким присутним у кратким викладаню представи прецо важни Попис жительства, окреме рускей националней заєднїци, а потим присутним буду подзелєни и маїци. Потим будзе друженє и коштованє пирогох.

Най здогаднєме, Одбор за информованє уж други мешац прейґ дружтвених мрежох поволує младих, алє и шицких других, же би ше вияшнєли як Руснаци, орґанизує наградни бависка, а цала кампаня будзе тирвац по конєц октобра, кед урядово Попис жительства будзе и закончени.

Активносци Одбору за информованє мож провадзиц на Фейсбук и Инстаґрам профилох.

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