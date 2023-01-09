Интерни етични медийни кодекс бул почитовани у 2022. року

НОВИ САД – На Трецей схадзки, котру отримало Надпатраюце цело 30. децембра 2022. року, заключене же Национални совит рускей националней меншини и Новинско-видавательна установа „Руске слово” у периоду од 17. децембра 2021. по 27. децембер 2022. року почитовали Интерни етични медийни кодекс.

Розпатрени звит Активносцох, анализа и оцена почитованя началох и принципох самореґулаторного Кодексу, односно активносци у периоду од другей порядней схадзки котри були углавним у складу зоз документом.

Предложени напрямки за виробок правилнїкох о роботи Надпатраюцого цела и схадзкох анкетованя занятих, котри буду писани у 2023. року.

На схадзки були три од штирох членох Надпатраюцого цела Интерного етичного медийного кодексу: предсидателька Новинарскей асоцияциї Руснацох Ирина Гарди Ковачевич, адвокат и вивершни директор Нєзависного дружтва новинарох Войводини (НДНВ) Велько Милич, як и директор НВУ „Руске слово“ Борис Варґа, док предсидатель Одбора за информованє бувшого зволаня Националного совиту рускей националней меншини Яким Винаї бул оправдано одсутни.

Национални совит рускей националней меншини и НВУ „Руске слово” подписали Интерни етични медийни кодекс концом 2019. року, з потримовку ОЕБС-у и НДНВ-а.

Интерни етични медийни кодекс часц Акцийоного плану Стратеґиї розвою системи явного информованя у Републики Сербиї за период 2020. по 2025. рок.