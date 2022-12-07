Ище єден дар у нашей Епархиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – На швето св. оца Николая архиепископа чудотворца на архиєрейскей Служби Божей кир Георгий Джуджар прейґ покладаня рукох на главу диякона Ярослава Варґу и модлєня молитви пошвецел го за священїка.

У присустве 19 священїкох, родичох неоєрея, численей родзини, як и родичох и родзини його панїматки Ани, приятельох и числених вирних Св. Николай, як гварел у казанї кир Георгий, до нашей епархиї знова задуркал на дзвери и принєсол ище єден дар. Наша Церква ше збогацела за ище єдного нового роботнїка у Божей винїци, виявел кир Георгий, поручуюци новому свящнїкови же би ше радовал бо нєт поволаня без радосци.

Свой неоєрейски благослов о. Ярослав Варґа будзе давац на идуцу нєдзелю 11. децембра у шицких Службох Божих.