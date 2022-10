Керестурски школяре достали МАК-ово нови кнїжки и патрели филм

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяром руских оддзелєньох Ґимназиї „Петро Кузмяк” и даєдним школяром зоз сербских оддзелєньох хтори Руснаци, як и школяром осмей класи, вчера, 3. октобра, подзелєни нови кнїжки з едициї МАКoff , а потим вєдно патрели документарни филм направени з нагоди рочнїци часописа „МАК-ово 50 роки”.

Кнїжку Емилиї Чизмар „Мили МАК-у: Best off” и Зборнїк поезиї и фотоґрафийох „Ґенерация 3@” школяром подзелєли терашня и бувша редакторка МАК-у Андреа Медєши и Мая Зазуляк Гарди.

Медєшова, нова редакторка МАК-у, поволала школярох же би писали и творели за МАК, а виполньовали и анкету о тим цо би любели видзиц и о чим би сцели читац у тим младежским часопису и о своїх интересованьох.

