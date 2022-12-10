Коцурски моторкаше и того року обрадую наймладших

КОЦУР – З нагоди наиходзацих новорочних и крачунских шветох, шлїдуюцей нєдзелї, 18. децембра, члени Мото-клуба „Пеґасус” зоз Коцура и Туристична орґанизация општини Вербас орґанизую интересантну подїю у центре валала.

На площи опрез коцурского Дома култури будзе отримане друженє, збогацене з лакотками, колачами, ошвиженьом и музику. По сообщеню орґанизаторох, на друженє поволани шицки наймладши, як и їх родичи.

Плановане же би того дня у центре Коцура шицки змисти и друженє почали од 11 годзин.

Члени коцурского Мото-клуба „Пеґасус”, у сотруднїцтве зоз Туристичну орґанизацию општини Вербас и жителями Коцура, поволали шицких же би им ше придружели 18. децембра, а як визначели, потребне вжац лєм добре розположенє.