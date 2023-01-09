Крачун преславели и вирни у Вербаше

ВЕРБАС – Крачун по юлиянским календаре, швето Рождества Христового, преславели и вирни у наших парохийох у Вербаше.

У грекокатолїцкей церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше на Вилїю вечар було Крачунске Всеночне, котрому присуствовало красне число парохиянох. Крачунски Служби Божо були з мированьом вирних, а служел парох старовербаски о. Алексий Гудак. Возвелїчаню того найрадоснєйшого християнского швета допринєсло и госцованє вербаского хору КПД „Карпати” у церкви з гудацми. Зоз шпивом и прекраснима колядами визначена святочносц и прикрашени Крачун у старовербаскей парохиї.

У парохиї Святого Владимира у Новим Вербаше тиж преславени Крачун и отримани крачунски Служби Божо и мированє числених вирних. Вербаски парохиянє, вєдно зоз парохом нововербаским о. Данилом Задрепком, возвелїчали радосне швето Рождества Христового зоз присуством у церкви, зоз молитву и веселим колядованьом.