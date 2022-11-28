На соботу ювилейни 20. Фестивал малих сценских формох

НОВИ САД – Ювилейни 20. Фестивал малих сценских формох будзе отримани на соботу 3. децембра. Отверанє Фестивала на 18:30 годзин у Руским културним центру (Йована Суботича 8).

На 18:30 годзин будзе отворена вистава подобових роботох зоз 17. Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова”, хтора ше отримує у Ґосподїнцох.

На 19:00 годзин почнє виводзенє представох. У продукциї КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова будзе виведзена представа „Меркуй жени”, по тексту Андрея Курейчика, у адаптациї и режиї Янка Лендєра.

Потим Мелания Ковач виведзе инсерти зоз монодрами „Милионерка” на текст Ирини Гарди Ковачевич у тирваню од 20 минути.

Янко Лендєр у власней режиї порихтал виривок зоз представи „Илия Опозиция” по тексту Дюри Папгаргая.

Тот Фестивал скорей 20 роки перши раз отримани у нашей Матки, а так ше го и тераз означує на истим месце.

Орґанизатор „Матка” Дружтво Руснацох Нового Саду – Войводини, зоз финансийну потримовку Города Нового Саду и донаторох.