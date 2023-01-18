Нашо швето у Суботици

СУБОТИЦА – Праве, 17. януара, кед їх национални дзень, Руснаци зоз своїма госцами у Суботици, преславели швето. Орґанизатор преслави було Дружтво Руснацох у Суботици, а присутних привитал подпредсидатель Дружтва Кристиян Сопка, визначуюци значносц того дня и нєскривал задовольство же ше позберали и означели швето у тим варошу у своїх просторийох, хтори нєдавно достали на хаснованє.

Иван Гарди пречитал виривок зоз историї о приселєню и подписованю контракту 17. януара 1751. року, а жридлова ґрупа, после гимни, одшпивала ище даскельо руски шпиванки.

Присутним тота преслава була нагода же би ше видзели и побешедовали о дальших актвносцох суботицкого дружтва.