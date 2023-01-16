Нєшка схадзка Националного совиту Руснацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, пондзелок, 16. януара на 18 годзин у просторийох Дома култури (Русинска 75) у Руским Керестуре будзе отримана 4. порядна схадзка Националного совиту (НС) Руснацох. Схадзку зволал предсидатель Националного совиту Руснацох Йоаким Рац.

На Дньовим шоре ше планує 5 точки, а окрем активносцох медзи двома схадзками будзе ше приношиц одлука о вименкох Статуту Националного совиту рускей националней меншини, та и о Плану роботи у 2023. року, як и о роботним анґажованю предсидателя Националного совиту.