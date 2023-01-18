Нови документарно-путописни сериял на РТВ2

НОВИ САД – На другей програми Радио-телевизиї Войводини нєшка почнє емитованє документарно-путописного сериялу „Упознайце Барселону”. Емисиї титловани и синхронизовани на руским язику.

Слово о сериялу автора Марка де лас Херас о наставаню городу и приповедкох о култури, обичайох и каждодньовим живоце у Барселони.

Сериял ше состої зоз 26 полугодзинових епизодох и почнє ше го емитовац на стреду 18. януара. Премиєрни епизоди буду емитовани каждей стреди на 16:50 годзин, а репризу годно одпатриц на другей програми соботу у термину од 15 годзин и 40 минути.