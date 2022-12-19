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Новосадски дзеци дочекали святого Миколая

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 53 Опатрене

НОВИ САД – У конкатедралней церкви святих апостолох Петра и Павла у Новим Садзе вчера, 18. децембра, у пополадньовей Служби Божей дзеци дочекали святого Миколая.

Святого Миколая привитала Иринка Бики и одрецитовала пригодну писньочку, хтору порихтала зоз вироучительку Меланию Римар, а у дзецинскей молитви придружела ше им и Катарина Медєши.

Церква того вечара була полна, а Миколай дзецом у церкви подзелєл вецей як 40 пакецики.

Нєшка, 19. децембра, на швето святого оца Миколая у церкви святих апостолох Петра и Павла Служби Божо буду на 10 годзин шпивана и на 17 годзин читана.

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