Новосадски дзеци дочекали святого Миколая

НОВИ САД – У конкатедралней церкви святих апостолох Петра и Павла у Новим Садзе вчера, 18. децембра, у пополадньовей Служби Божей дзеци дочекали святого Миколая.

Святого Миколая привитала Иринка Бики и одрецитовала пригодну писньочку, хтору порихтала зоз вироучительку Меланию Римар, а у дзецинскей молитви придружела ше им и Катарина Медєши.

Церква того вечара була полна, а Миколай дзецом у церкви подзелєл вецей як 40 пакецики.

Нєшка, 19. децембра, на швето святого оца Миколая у церкви святих апостолох Петра и Павла Служби Божо буду на 10 годзин шпивана и на 17 годзин читана.