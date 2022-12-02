Отримана Духовна обнова за священїкох

ШИД – У церкви Преображеня Господнього вчера отримана єшеньска Духовна обнова за священїкох зоз Епархиї Святого Миколая на хторей були священїки вєдно зоз преосвященим владиком кир Георгийом Джуджаром.

Духовне викладанє на тему „Священїк“ отримал о. Дарко Рац, протоєрей ставрофор и парох у Бачинцох.

У церкви служене Богослуженє „Трецого часу“ и панахида за упокоєних владикох и священїкох, а преосвящени владика кир Георгий Джуджар отримал схадзку зоз священїками на хторей виложел актуални стан у Епархиї и у Грекокатолїцкей церкви и Бискупскей конференциї Кирила и Метода.

Священїки преславели и имени дзень оца Платона, ЧСВВ, а Духовна обнова порядне стретнуце шицких священїкох зоз Епархиї и кажди раз домашня друга парохия.