Отримана презентация ИПАРД програми у Кули

КУЛА – У орґанизациї ЛАҐ „Шерцо Бачки” и КЛЕР општини Кула у рамикох Центра за компетенциї у гортикултури (ЦКГ), вовторок 13. децембра у святочней сали СО Кула отримана презентация ИПАРД 3 програми и националних субвенцийох у польопривреди за шлїдуюци рок.

Перше поволанє зоз ИПАРД 3, як ше обчекує, будзе розписане на яр 2023. року и то поволанє зоз мири 1 у чиїх рамикох ше дава потримовка инвестицийом за физични маєток польопривредних ґаздовствох (за набавку механїзациї, опреми, будованє фармох, пластенїкох, за овоцнїки, винїци…).

Шлїдуюце поволанє, зоз мири 3 котра ше одноши на преробок польопривредних продуктох плановане на лєто, а на єшень будзе розписане поволанє за потримовку инвестицийом у руралним туризме зоз мири 7.