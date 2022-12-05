Отримани ювилейни 20. Руски фестивал малих сценских формох

НОВИ САД – Ювилейни 20. Руски фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї” отримани всоботу, 3. децембра у Руским културним центру (Йована Суботича 8).

Фестивал отворени зоз виставу подобових роботох зоз 17. Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова – Ґосподїнци 2018”. Мария Мая Бесерменї спред орґанизатора привитала присутних и гварела вецей слова вообще о Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова”. З тей нагоди подзековала Владови Виславсковому зоз Ґосподїнцох же ше остарал коло вистави.

У предлуженю одбавена представа „Меркуй жени” по тексту Андрея Курейчика, а у адаптациї и режиї Янка Лендєра. У продукциї КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова у представи глумели Петро Хтомиш – Серж, Кристина Хромиш – Жаклин, Мария Горняк – Марисабел и Валентина Салаґ – Лулу.

И Янко Лендєр у власней режиї порихтал виривок зоз представи „Илия Опозиция” по тексту Дюри Папгаргая.

Учашнїки на памятку достали дарунок слику „Єшень” Мариї Маї Бесерменї.

Фестивал орґанизовала „Матка” Дружтво Руснацох Нового Саду – Войводини, зоз финансийну потримовку Города Нового Саду и донаторох.