ШИД – У Народней библиотеки „Симеон Пищевич“ всоботу з пригодну програму означени Медзинародни дзень особох зоз инвалидитетом.

Свойо подобово роботи виложела уметнїца Неда Ґлиґич, хтора и членїца Аматерского театра „Бранислав Нушич“ у Шидзе, за музичну часц програми була задлужена Даниєла Матуш, хтора тиж и членїца спомнутого театра.

Тиж були присутни и спортисти Урош Шпанович и Михайло Радованович хтори виложели часц припознаньох освоєних на змаганьох.

Помоцнїк предсидателя општини Шид Небойша Илич визначел значносц Дньового пребуваня за дзеци и младих з окремнима потребами хтори дзекуюци локалней самоуправи и у сотруднїцтве зоз Дружтвом за потримовку ментално нєдостаточно розвитим особом и нємецку орґанизацию ҐИЗ отворени у просторийох Червеного крижу.