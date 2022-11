По 15. новембер мож посилац роботи на „Заградков” Конкурс подобових роботох

НОВИ САД – У октоберским чишлє „Заградки” розписани Конкурс подобових роботох „Заградков 75. родзени дзень”. Шицки заинтересовани дзеци предшколского и основношколсого возросту треба же би задумали Заградков 75. родзени дзень, а потим нарисовали, лєбо намальовали як би вон випатрал.

Єдна особа може послац єдну роботу, найпознєйше по 15. новембер, так же скенирани, лєбо висликовани роботи достави на zahradkacasopis@gmail.com з назначеньом „За Конкурс”, лєбо их принєше до „Руского слова” у Руским Керестуре, лєбо Новим Садзе. Найкреативнєйши роботи редакция наградзи и обяви. Тиж, и даєдни други роботи хтори сцигню на Конкурс будзе ше обявйовац у „Заградки”, a резултати буду у децемберским чишлє.

