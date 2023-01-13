Нови Сад, АПВ, Националного совиту Руснацох, Завод за културу войводянских Руснацох

Покраїнска влада помага институциї рускей националней меншини

НОВИ САД – Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович приял вчера нововибраного предсидателя Националного совиту Руснацох Йоакима Раца и директора Завода за културу войводянских Руснацох Сашу Сабадоша. Нa схадзки котра отримана у Покраїнскей влади бешедовало ше о програмских питаньох и потримовки роботи Националного совиту рускей националней заєднїци и Завода за културу войводянских Руснацох.

З тей нагоди Мирович виявел же кед зме вєдно то моц котру ма Войводина и важне же би зме тото пестовали. Жадаме зачувац и унапрямиц заєдїцтво, по котрим Войводина позната у швеце и же Совит рускей националней меншини, зоз потримовку Покраїнскей влади, предлужи зоз проєктами за унапредзенє положеня у Сербиї. Покраїнска влада зоз конкретнима прикладами помага очуванє язика, писма, традициї и културного нашлїдства нє лєм Руснацох алє шицких националних меншинох котри жию у Войводини, наглашел Мирович.

Рац и Сабадош подзековали Мировичови на видвоєних средствох за реконструкцию и адаптацию просторийох Заводу за културу у Новим Саду и визначели же без потримовки Покраїнскей влади нє могли би реализовац проєкти котри у вязи зоз очуваньом идентитета и унапредзенє положеня националних меншинох.

Шедзиско Заводу за културу Руснацох у Новим Саду, чию реконструкцию и опреманє финансовала Покраїнска влада, будзе отворенепо конєц априла.