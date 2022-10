Положене квеце на Памятнїк погинутим борцом

ВЕРБАС – Дзень ошлєбодзеня у Другей шветовей войни означени и у Вербаше вчера, 20. октобра, зоз здогадованьом на жертви фашизму и погинутих борцох котрим, як визначене, Вербащанє можу подзековац за мир и шлєбоду. З нагоди того дня положени венци на вецей памятнїки у городзе, з чим ше чува здогадованє на подїї котри ше збули пред 78 роками и народноошлєбодительну борбу.

Шицким жертвом и погинутим борцом у Другей шветовей войни и у войнох дзеведзешатих рокох почесц указали представителє Општини Вербас, Амбасади Русийскей Федерациї у Сербиї, локалней орґанизациї СУБНОВ-у, представнїки Покраїнского одбору орґанизациї СУБНОВ-у и Союзу борцох Нового Саду, Бечею и Зомбору, як и представителє Здруженя антифашистох Вуковару. Наведзеним делеґацийом ше придружели и представителє Полицийней станїци Вербас, як и представителє локалних одборох вецей политичних странкох, Здруженє сербско-русийского приятельства, Националного совиту Чарногорцох и представителє ОШ ,,20. октобер”.

Централна шветочносц з нагоди означованя Дня ошлєбодзеня Вербасу отримана при Памятнїку погинутим борцом и жертвом фашистичного терору у центру варошу. Пригодну програму пририхтали школяре Основней школи ,,20. октобер” и школяре Основней школи ,,П. П. Нєґош”, а з минуту цихосци дата почесц шицким геройом котри свойо животи дали за шлєбоду оцовщини.

