Представени три кнїжки

КУЛА – Културно-уметнїцке дружтво „Др Гавриїл Костельник” зоз Кули, всоботу 17. септембра, у просторийох дакедишнього шаховского клубу орґанизовало промоцию кнїжкох трох авторох Цецилиї Мудри, Янка Павловича и Владимира Лазора.

Присутних ше привитало зоз красним словом, а у приємней бешеди вошло ше до швета дзецинскей поезиї, до швета приповедкох, та и до швета шаху.

Спред НВУ „Руске слово”, слово мал Микола Шанта и приповедал о тих виданьох. Публики Шанта представел кнїжку „Приповедки” Янка Павловича и кнїжку „Гунцут” Цецилиї Мудри. Свойофайтови шаховски учебнїк „Путованє през шаховске кральовство”, хтору видала Видавательна хижа „Тиски квиток” з Нового Саду представел шахиста и автор Владимир Лазор зоз Кули.

По законченей промоциї, шицки вєдно предлужели друженє и розгварку у просторийох дакедишнього шаховского клубу у Кули.