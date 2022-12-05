Премиєра „Mетаморфози” и перша представа на „Mемориялє”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Перша представа на 54. Драмским мемориялу Петра Ризнича Дядї виведзена всоботу 3. децембра.

Сучасни „Метаморфози” автора Милоша Николича написани по углядзе на Овидийово дїла, алє прилагодзени нєшкайшому ґлобалному швету з иншакима похопйованями, алє заєднїцким вичним страхом о преходносци живота и нєможлївосцу же би ше час врацело.

Сотруднїцтво нашого професийного театру „Петро Ризнич Дядя” зоз автором драмох Милошом Николичом почало ище теди кед тот театер поставял на сцену „Ковальох” и „Случай нєвиней ґдовици”. Тот, тераз 85. рочни автор, написал и кратки приповедки о живоце хтори докончени, длугоки су тельо кельо вимага їх сущносц же би поведли тото цо жадаю сообщиц.

Вше предносц кед ше автор текста и режисер познаю, бо вец творенє представи мож водзиц зоз шерцом. Представа творена 4 мешаци зоз ансамблом у хторим 16 ґлумци и 10 особи хтори помагаю за бину.

Представу „Метаморфози” перши дзень Драмского меморияла патрела преполна сала патрачох у керестурским Доме култури. Були то кратки приповедки-комедиї пресликовани до каждодньового живота у котрих ше патраче могли пренайсц.

Режисерови Славкови Оросови ше поспишело же би шe медзи 16 ґлумцами нашли и потомки керестурских дакедишнїх ґлумцох. То Мая Зазуляк Гарди, дзивка Михайла Зазуляка, Владимир Варґа, син Михайла Варґу. На бини були вєдно ґлумец Мирослав и його мац Снежана Малацко, Ксения и Михайло Бодянец, хтори нє ґлумел 50 роки понеже бул музичар, Андрей Орос чий оцец Славко Орос ґлумец и режисер, Яким Винаї, Адриана Надь Барна, Ненад Канюх, Иван Емейди, Силвия Малацко, Емил Няради, Владимир Надь, Ребека Планчак, Андрея Штефанко.