Робота НВУ „Руске слово“ за швета – новини, Рутенпрес и администрация

НОВИ САД – Двочисло 1–2 новинох „Руске слово“ видзе на пияток 13. януара 2023. року. Значи, пияток 6. януара 2023. новини на Вилїю по юлиянским календаре, нє буду виходзиц.

Аґенция „Рутенпрес“ нє будзе робиц лєм 2. и 3. януара 2023. року, змисти за швета буду у духу шветох и подїйох.

Админситрация НВУ „Руске слово“ у Новим Садзе нє будзе робиц 2. и 3. януара 2023. року, як и пияток 6. януара 2023. на Вилїю по юлиянским календаре. Инмемориями и оглашки за двочисло 1–2, новинох „Руске слово“ ше вшелїяк прима по вовторок 10. януара 2023. року.

Админситрация НВУ „Руске слово“ у Руским Керестуре нє будзе робиц 2. и 3. януара 2023. року.