Розчисцена дзива депония у Коцуре

КОЦУР – Локална самоуправа задлужела вербаски ЯКП „Комуналєц” же би ушорели дзиви депониї у Коцуре. Зоз чежку механїзацию, комунални роботнїки вчера, 5. януара розчисцели шмециско у Коцуре предвидзене за будовательни одпад.

На основи контракту з Оддзелєньом за инспекцийни дїялносци општинскей управи Вербас, екипи Дїловней єдинки „Чистота” вербаского комуналного подприємства санирали депонию за будовательни одпад у Коцуре, у напряме ґу Савиному Селу, котра ше пресцера на 1.500 квадратни метери.

Зоз Дїловней єдинки „Чистота” апелую на жительох Коцура же би тоту депонию хасновали викключно за будовательни одпад и глїну, а же би комунални и други одпад на тоту депонию нє привожели.