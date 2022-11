Розписани конкурс за Фестивал „Ружова заградка 2023”

НОВИ САД – Явна медийна установа Радио-телевизия Войводини розписала конкурс за нови руски народни шпиванки за Фестивал „Ружова заградка 2023”.

Участвовац маю право шицки заинтересовани композиторе и тестописателє зоз Сербиї и иножемства. Шпиванки хтори буду послати на конкурс нє шму буц уж виводзени, лєбо обявйовани, а єдна особа може буц коавтор найвецей двох шпиванкох. Комисия, htoru menuw РТВ виберe найвецей 16 шпиванки хтори буду виведзени на фестивалу.

Приява на конкурс ше посила по пошти, або придава особнє, на адресу: ЯВНА МЕДИЙСКА УСТАНОВА „РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЯ ВОЙВОДИНИ”, Радио Нови Сад – за фестивал „РУЖОВА ЗАГРАДКА 2023”, Каменїцка драга 45, Нови Сад – Петроварадин.

Конкурс тирва по 16. децембер 2022. року од дня обявйованя на веб-сайту Радио-телевизиї Войводини и у новинох „Руске слово”.

