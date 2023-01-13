Розпорядок преслави Националного швета Руснацох по наших местох

НАШО МЕСТА – Централна шветочносц означованя Националного швета Руснацох у Републики Сербиї того року будзе отримана у Коцуре на соботу, 21. януара. З пригоднима програмами Националне швето будзе означене по подручних канцеларийох Националного совиту Руснацох. По информацийох яки сцигли зоз служби нашого Националного совиту, у векшини местох одредзени датуми локалних преславох Националного швета Руснацох у Сербиї.

Перши швето уж на соботу, 14. януара означа у Новим Орахове у Доме култури на 18 годзин.

Векшина наших местох швето означа на сам дзень, 17. януара. Перши буду Дюрдьовчанє, на 12 годзин у просторийох КУД „Тарас Шевченко”. На 14 годзин швето преславя Руснаци у Ґосподїнцох, а на 18 годзин у Шидзе у їх КПД „Дюра Киш”. На 19 годзин того дня швето будзе означене у Новим Садзе у РКЦ, а тиж на 19 годзин и у Дружтву Руснацох у Суботици.

У Бачинцох Дзень Руснацох будзе означени 18. януара на 18 годзин, а 19. януара у Бикичу у Дружтве „Иван Котляревски”. Дзень познєйше, 20. януара швето будзе преславене у Руским Керестуре у Доме култури на 18 годзин.

Централна програма будзе отримана на соботу, 21. януара, а шветочносц почнє зоз Архиєрейску благодарну Службу Божу у коцурскей церкви Успения Пресвятей Богородици на 17 годзин, на 18 годзин будзе вистава коцурских уметнїкох малюнкох Миколи Буши, Силвестера Пушкаша и скулптурох Силвестера Макая у просторийох Каритасу, а етно стол будзе у Церковней сали. Шветочна академия почнє на 20 годзин у Биоскопе Югославия у Вербаше.