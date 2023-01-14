Розпуст препровадзени у друженю

РУСКИ КЕРЕСТУР – Другого тижня жимского розпусту, од пондзелку 2. януара по пияток 13. януара у Велькей виронаучней сали дзеци школского возросту вечари препровадзели у заєднїцким друженю, розваги, без телефонох и у бавискох котри им обдумали волонтере Каритасу.

Младши и старши волонтере Каритасу у орґанизованю активносцох за дзеци ше з вельку любову постарали зоз своїма интересантнима идеями же би дзецом було цо приємнєйше препоравадиц заєднїцки час.

Дзеци кажди дзень мали нове случованє, а волонтере у кухнї ше постарали же би их каждого вечара нєсподзивали зоз новима лакотками. Першого дня ше дзеци погосцели зоз смачнима палачинками, а потим пришли на шор и бухти, пица та америцки палачинки.

Пияток, остатнього дня друженя през цали тидзень, волонтере дзецом орґанизовали маскембал, а кажде з присутних достал и мали дарунок як здогадованє на крашнє препровадзени жимски одпочивок у Каритасу.