ЖАБЕЛЬ – З нагоди означованя 78. рочнїци як ошлєбодзени Жабель у Другей шветовей войни, вчера 21. октобра, положени венци на Памятнїк жертвом фашистичного окупатора у центру Жабля.

Венци положели предсидатель Совиту Месней заєднїци Жабель Радован Плачкич, як и члени Општинскей ради Лазар Чонкич и Неманя Велимирович.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)