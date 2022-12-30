СО Вербас усвоєла буджет за 2023. рок

ВЕРБАС – На вчерайшей XIX схадзки Скупштини општини Вербас, вєдно зоз ребалансом буджету, усвоєни и буджет за 2023. рок котри будзе виношиц 2.034 милиярди динари, пренєсол општински сайт.

По словох предсидателя општини Вербас Предраґа Роєвича, у буджету за 2023. рок предвидзени значни капитални инвестициї, а найвецей пенєжи будзе видвоєне за законченє роботох на вибудови театру и партерне ушоренє централней площи у Вербаше, законченє вибудови Дома култури и спортских теренох зоз трибинами у Равним Селу, як и за вибудову канализациї у Равним Селу, Бачким Добрим Полю и у Коцуре.

Роєвич визначел же ребаланс тогорочного буджету и буджет за 2023. рок представяю свидоцтво же ше витални интереси гражданох находза у фокусу општинскей управи. Як наглашел, буджет за 2023. рок за 200 милиони динари векши як того року.

У буджету за отримованє транспортней инфраструктури предвидзене 43,5 милиони динари, за финансованє роботи месних заєднїцох зоз териториї општини плановане вкупно 87,3 милиони динари, за унапредзенє комуналней дїялносци 95,5 милиони динари, а за польопривреду и защиту животного стредку 167 милиони динари. За предшколске воспитанє предвидзене 360 милиони динари, цо за 30 милиони вецей як того року, покля за основне и стреднє образованє предвидзене 167,2 милиони динари. За социялну и дзецинску защиту предвидзене 151,6 милиони динари, за културу 103,9 милиони динари, а за розвой спорту 131,4 милиони динари.

Попри вибудови театру и законченя Дома култури у Равним Селу, як гварел Роєвич, будзе вибудована наджемна ґаража у центру городу у Блоку 44, будовац ше будзе южни напрям канализацийней мрежи у Бачким Добрим Полю и Равним Селу, предлужи ше з реконструкцию и унапредзеньом енерґетскей ефикасносци школох и предшколских установох, як и зоз ушорйованьом и опреманьом домох здравя, улїчкох и хотарских драгох.