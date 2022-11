ЖАБЕЛЬ – Зоз вибераньом и скланяньом старих стеблох и садзеньом младих древкох почала реконструкция парку у центру Жабля. Циль тей акциї же би ше допринєсло ожелєньованю того населєня.

Општина Жабель остатнї час уж була унапрямена ґу ожелєньованю цалей своєй териториї, на чим и надалєй будзе робиц, як би витворела єден зоз своїх главних цильох и постала еколоґийна општина.

(Опатрене 11 раз, нєшка 11)