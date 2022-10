НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар Войводино” буду емитовани два театрални представи Руского народного татру Петро Ризнич Дядя – представа „Рибар и принцеза” з циклусу Вандровкаш и представа „Русалка”.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

