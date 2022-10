У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар Войводино” будзе емитована емисия автора Владимира Стричка „Жем наша насущна” у котрей ше бешедує о деґрадациї польопривредней жеми у Войводини.

Потим, у документарней емисиї котру 2018. року зняла новинарка у пензиї Олґа Карлаварис под насловом „Мой тал”, будзе представена животана драга публицисти Дюри Латяка.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20 годзин и 30 минути, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3:10 годзин и дополадня на 9 годзин.

